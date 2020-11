On parle de pépinières de talents qui inondent l'Europe. Lyon et le PSG affichent depuis un certain temps maintenant un potentiel évident à sortir des joueurs aptes à évoluer en professionnel. Reconnu dans ce domaine depuis des années et avec 31 joueurs à son actif (47 en prenant les 31 premières division membres de l'UEFA), l'OL arrive ainsi à la 3e place dans le classement annuel de l’Observatoire du football CIES sur les clubs ayant formé le plus de joueurs actifs évoluant dans les cinq "grands" championnats européens. Juste derrière le FC Barcelone (32 joueurs) et le Real Madrid (43).