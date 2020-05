Garcia rejoint Aulas sur l'arrêt du championnat : "Je pense qu'on avait un petit peu le temps"

LIGUE 1 - Interrogé par OLTV sur l'arrêt du championnat de France lundi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, a tenu le même discours que son président Jean-Michel Aulas et a regretté une décision prise trop rapidement.

L'arrêt de la Ligue 1 est actée depuis jeudi 30 avril, mais cette décision de la LFP ne passe toujours pas auprès de certains acteurs du football. Interrogé par OLTV lundi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais estime que la Ligue aurait dû patienter.

"La priorité c'est évidemment la santé des joueurs et des staffs, mais à part les Pays-Bas, on est le seul pays à avoir pris cette décision. Moi je pense qu'il était plutôt urgent d'attendre, et surtout de se concerter avec les autres championnats européens", expose-t-il. Avant de prendre pour exemple la reprise de la saison prochaine : "Imaginez que l'Italie, non seulement reprenne les entraînements comme ça va être le cas, mais en plus finisse son championnat : on va se retrouver début août à jouer un huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus avec zéro match de préparation, là où la Juve en aura fait douze pour finir la Serie A."

Rudi Garcia

L'ancien entraîneur de l'OM s'est avoué frustré et en a remis une couche : "Je suis d'accord pour ne pas reprendre si la santé ne peut pas être préservée, mais je pense qu'on avait un petit peu le temps. L'Espagne et l'Italie ont été plus touchés que nous, et ils espèrent reprendre. (...) On risque d'être pénalisé si les autres championnats reprennent et pas nous." Pour rappel, avec le classement arrêté par la LFP, l'OL termine septième du championnat. Son dernier espoir de qualification pour la Ligue Europa est la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, mais difficile de savoir si elle se jouera.

