Herbin, "l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du football français" selon Deschamps

Didier Deschamps a rendu hommage à Robert Herbin, décédé lundi 27 avril à l'âge de 81 ans. Le sélectionneur des Bleus salue une "légende des Verts, l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du football français".

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps a salué mardi la mémoire de l'ancien joueur et entraîneur de Saint-Etienne Robert Herbin, décédé lundi à 81 ans, le présentant comme une "très grande personnalité de notre sport". "Evoquer Robert Herbin, c'est évoquer la légende des Verts, l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du football français. Je veux saluer la mémoire de cette très grande personnalité de notre sport, disparue hier (lundi) à Saint-Etienne, une ville qu'il avait inondée de bonheur et de fierté", a écrit Deschamps dans un communiqué.

Hospitalisé depuis une semaine pour de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires, sans lien avec la pandémie de nouveau coronavirus, Herbin a garni comme entraîneur l'armoire à trophées de Saint-Etienne, qu'il a hissé en finale de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich. "Je n'avais que sept ans, en mai 1976, lorsque l'AS Saint-Etienne s'est inclinée à Glasgow en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'équivalent, alors, de la Ligue des champions, après un parcours qui avait passionné la France entière", a salué "DD", lui aussi finaliste de Ligue des champions en tant qu'entraîneur, avec Monaco en 2004. "Comme beaucoup de Français, j'ai gardé en mémoire quelques souvenirs de cette épopée, le défilé sur les Champs-Elysées le lendemain de la finale perdue notamment. Saint-Etienne avait alors gagné le coeur du pays", a conclu le patron des champions du monde 2018.

Ligue 1 "L'unité fait la force" : Rennes est le premier club à adopter l'accord salarial validé par l'UNFP IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Vers une onde de choc pour le foot français : pas de reprise de la Ligue 1 avant le mois d'août ? IL Y A 3 HEURES