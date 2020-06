LIGUE 1 - Dans une interview accordée au Mirror, Gérard Houllier a à nouveau critiqué l'arrêt du championnat français. Le conseiller de Jean-Michel Aulas avait dénoncé, quelques semaines auparavant, un complot.

Gérard Houllier remet une pièce dans la machine ! L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais et actuel conseiller de Jean-Michel Aulas n'a toujours pas digéré l'arrêt du championnat français et ne cesse de critiquer cette décision dans les médias. Il l'a refait dans une interview accordée au Mirror dévoilée vendredi.

"La France a fait une erreur. Elle a pris une décision très rapide (le 30 avril). Non seulement c'est stupide mais maintenant ça devient têtu. Ils devraient dire 'nous avons fait une erreur, maintenant nous changeons notre choix et nous reprenons'", assène le bras droit de Jean-Michel Aulas. Selon lui, c'est le championnat anglais qui a pris la bonne décision : "La Premier League a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si elle pourrait reprendre la compétition ou non. Je pense que c'est une très bonne chose."

