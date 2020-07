LIGUE 1 - Alors que le doute planait sur sa signature avant la fermeture temporaire du mercato, Ignatius Ganago s’est bien engagé avec le RC Lens. L’attaquant camerounais a signé un contrat de quatre ans avec les Sang et Or.

Les supporters lensois peuvent souffler. Malgré quelques soucis administratifs, notamment dans l’envoi des derniers documents pour finaliser l’opération avant la date butoire du 10 juillet, Ignatius Ganago est bel et bien un joueur du RC Lens. Pour attirer l’ancien joueur du Gym, les Nordistes auraient dépensé 6 millions d’euros.

Un renfort que Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, a accueilli avec un certain enthousiasme. "Ignatius est un joueur très complet. On croit fortement en ses qualités athlétique et technique. Il est capable de travailler pour l’équipe. Il a un fort potentiel. (...) Ces derniers mois avec l’OGC Nice, il a surtout évolué sur les côtés. Nous voulons le faire jouer en priorité en tant qu’attaquant axial, puisque l’on va certainement évoluer avec deux attaquants."

Arrivé à Nice en 2017, Ganago a disputé 29 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 4 buts. Barré par Kasper Dolberg et Amine Gouiri, recruté il y a quelques jours, l’international camerounais (3 sélections) était à la recherche d’une porte de sortie et de davantage de temps de jeu pour la saison à venir. A Bollaert, son voeu devrait être exaucé.

