"Il faut des résultats" : Aulas met un premier coup de pression à Sylvinho et Juninho

Jean-Michel Aulas est un président beaucoup plus en retrait depuis les arrivées, cet été, de Juninho et Sylvinho. Mais il reste l'homme fort de l'OL malgré le retour de l'idole rhodanienne au poste de directeur sportif. Et lorsqu'il a un message à faire passer, il ne se prive pas. Présent à Milan dans le cadre de la cérémonie "The Best" organisée lundi soir, le président lyonnais a été interrogé sur la situation de son club au micro de RMC Sport.

Et "JMA" n'est pas fou. Il a vu comme tout le monde que le club olympien, qui n'a plus gagné depuis le 16 août, patine depuis plusieurs semaines : "Je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague", a-t-il d'abord réagi. Avant de livrer plus en détail le fond de sa pensée : "Est-ce parce que c'est le début ? On manque un peu d'expérience. Il va falloir se poser les questions qu'il convient pour ne pas prendre trop de retard. On n'a pas bien débuté, aussi bien en Championnat qu'en Ligue des champions. Il faut absolument revenir dans les places qui représentent ce que l'on souhaite".

"La confiance n'exclut pas le contrôle"

Puis, en restant plutôt évasif sur les leviers à activer, Aulas a fait comprendre que sa patience avait des limites. Un message évidemment destiné à son tandem brésilien, Sylvinho en première ligne : "La confiance est totale, elle n'exclut pas le contrôle, a-t-il repris. On va essayer de mettre un certain nombre de choses complémentaires, autour de ce qui a été bien initialisé. Sylvinho et Juninho ont toute ma confiance mais il faut avoir des résultats. C'est la loi du foot". Et elle peut se montrer très dure.