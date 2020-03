Tout comme la France, l'Espagne est actuellement confinée pour faire face à la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde. Du côté de Madrid, Karim Benzema, lui, essaie donc de faire comme à peu près tout le monde : tuer l'ennui. Et c'est ainsi que lundi soir, l'attaquant du Real a décidé de faire un live sur Instagram, où il en a profité pour répondre directement aux questions de ses fans. Au total, ils étaient aux alentours de 80.000. Parmi eux, Mohamed Henni, un youtubeur plutôt connu et supporter de l'OM.

" À Marseille il y a beaucoup de pression "

Ce dernier, dont la tête de Turc se nomme Valère Germain, a ainsi décidé de lancer Benzema sur le sujet. "Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi", a tout d'abord lancé le buteur du Real Madrid. "À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce qu’il n’y avait pas de supporter. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ca a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe", assure-t-il. "Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur."

Également critiqué par le célèbre youtubeur, Patrice Evra a lui aussi pu compter sur Benzema. "A l'OM, ça s'est mal passé. Mais il ne faut oublier que c'est un joueur qui a remporté la Ligue des champions...", a expliqué le Français.