"J'aurais aimé diriger plus de onze matches" : Sylvinho revient sur son passage à l'OL

LIGUE 1 - Dans une interview accordée lundi au quotidien espagnol AS, Sylvinho, l'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais écarté à la mi-octobre, est revenu sur son passage chez l'actuel septième de L1. Non sans regrets...

Lyon fait encore un peu partie de la vie de Sylvinho. En effet, la famille de l'ex-entraîneur de l'OL, débarqué à la mi-octobre alors que le club de Jean-Michel Aulas pointait à la quatorzième place de L1, y habite toujours. Mais outre l'aspect personnel, le technicien brésilien n'a pas oublié sa courte histoire sportive avec l'actuel septième du championnat de France. Dans une interview accordée à AS ce lundi, l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone est revenu sur son passage sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

"J'aurais aimé diriger plus de onze matches et avoir plus de temps pour faire mon travail, a-t-il indiqué au quotidien espagnol. Mais c'était une décision du club et je la respecte. Le football est une question de résultats. Je garde le positif, la relation que j'ai nouée avec les joueurs et l'opportunité qui m'a été offerte de pouvoir entraîneur Lyon." Sylvinho, qui a vécu sa première expérience d'entraîneur principal en France à la suite de la nomination de Juninho en qualité de directeur sportif de l'OL l'été dernier, a estimé que la vie de coach était "plus stressante" que celle du footballeur.

"Tout va très vite, a-t-il reconnu. Je pensais que l'opportunité à Lyon était idéale. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Nous avons perdu plusieurs matchs en encaissant un but dans les dernières minutes, notamment contre le PSG (ndlr : avec un but de Neymar). Cependant, je reste confiant dans mes capacités. Je vais attendre une autre chance." Toujours sans club, Sylvinho aimerait poursuivre sa carrière en Europe mais n'exclut pas d'entraîner au Brésil. "Si j'ai une offre, je l'étudierais", a-t-il conclu.

