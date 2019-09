Le jour le plus long. Le 2 septembre dernier, Rémi Oudin est sans doute passé par toutes les émotions. En l’espace de 24 heures, le milieu de terrain offensif du Stade de Reims a d’abord cru rejoindre la Fiorentina avant de voir le transfert tomber à l’eau dans les tout derniers instants de ce mercato estival. Avec cet épisode, Oudin affirme avoir "pris conscience de la réalité des transferts". "J’étais vraiment déçu […] Je ne suis par le premier ni le dernier", raconte le joueur de 22 ans dans les colonnes de L’Equipe.

C’est une histoire classique. Qui arrive presque à chaque mercato. L’histoire d’un joueur, courtisé par un club et d’abord persuadé de quitter sa formation pour un nouveau championnat où simplement une nouvelle équipe. Mais au dernier moment, pour des raisons qui échappent très souvent aux principaux intéressés, le transfert ne se fait pas. Le joueur doit alors oublier ses envies d’ailleurs et se reconcentrer rapidement pour évoluer une saison supplémentaire avec la même équipe.

Direction Paris puis l’Italie pour Oudin

Rémi Oudin a vécu ce genre de mésaventure le 2 septembre dernier, date de la fermeture du marché des transferts en France. Ce jour-là, en Italie également le mercato estival ferme ses portes à 22h en ce deuxième jour de septembre. Après une première saison prometteuse sous les couleurs du Stade de Reims (10 buts et 3 passes décisives), le milieu de terrain offensif de 22 ans intéresse plusieurs formations en Europe. Mais à moins de 48 heures de la fermeture du marché des transferts, Rémi Oudin est encore Rémois. Il inscrit même le dimanche 1er septembre son premier but de la saison sur un coup franc direct face au LOSC.

Rémi Oudin (Reims)Getty Images

Quelques heures après la victoire de son équipe 2-0 et, alors que le joueur formé à Reims se voit continuer une saison supplémentaire en Champagne, son agent l’appelle. "La Fiorentina a formulé une première offre pour te recruter. Elle a été refusée. Une deuxième doit arriver." La Serie A l’attend. Il en est persuadé. Le lendemain, après avoir vidé une partie de son casier - une action "symbolique de mon départ, de la fin d’une histoire" - il prend la direction de Paris en train. Un avion pour Milan l’attend dans la matinée.

" Je suis vite redescendu sur terre "

Mais alors qu’il est encore dans le train entre Reims et la capitale, un coup de fil de son agent va tout changer. "J’ai senti qu’il y avait quelque chose. La Fiorentina avait suspendu les négociations. Je suis vite redescendu sur terre. Je commençais à me préparer à l’idée que ça pouvait ne pas se faire." Commence alors une interminable attente de plusieurs heures. A 14h30, la Fiorentina prévient le milieu de terrain qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Moins de trois heures plus tard le club a encore changé d’avis. L’agent de Rémi Oudin appelle alors le club de Florence pour "leur dire qu’on arrêtait tout". Un coup de fil qui sonne comme la fin des espoirs de Rémi Oudin. Le transfert ne se fera pas.

Finalement, le club florentin recrutera l’ancien Lyonnais Rachid Ghezzal dans les derniers instants du mercato. Et Rémi Oudin, qui assure aujourd’hui être "passé à autre chose" depuis ce vrai-faux transfert, évoluera bien une saison de plus au Stade de Reims. Pour le plus grand bonheur de David Guion et de tout le club champenois.