Le débat risque d'être long et animé. Après que Jean-Michel Aulas ait proposé une "saison blanche" dans les colonnes du journal Le Monde vendredi, le président du Stade Rennais Jacques Delanoë lui a répondu samedi via un communiqué publié sur le site du club breton.

En cas d'arrêt définitif de la Ligue 1, le président de l'OL avait avancé que "le plus logique serait alors de dire on annule tout et on repart sur la situation du début de saison". Une déclaration qui n'a pas visiblement pas plus à Jacques Delanoë. "Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente" a d'abord lancé le président du club breton dans son communiqué.

En cas d'annulation, Delanoë milite pour un classement gelé

Celui qui a été nommé en tant qu'intérim en février dernier après le départ d'Olivier Létang en a profité pour aborder sa vision de la chose : "Si par malheur le championnat devait s'arrêter définitivement, il me semblerait sportivement équitable que le classement soit entériné au soir de la dernière journée jouée (à date, 75% du championnat ont déjà été effectués, on est donc bien loin d'une saison blanche...). En tout état de cause il me semble également que cette décision appartient de manière collégiale à l'ensemble des compétiteurs".

Cette option permettrait au Stade Rennais d'accéder à la Ligue des champions. Et condamnerait Lyon, actuellement 7e du championnat de France, à une victoire en finale de la coupe de la Ligue face au PSG ou bien un exploit inédit en C1 pour prétendre à une qualification pour une coupe d'Europe la saison prochaine. En tout cas, le sort de la Ligue 1 en cas d'annulation devrait animer les débats ces prochaines semaines.