TRANSFERTS - Malgré des pertes financières importantes à cause de l'arrêt de la saison dû au coronavirus, le PSG devrait renouveler en partie son effectif cet été. Selon divers médias, dont L'Equipe, le club de la capitale, qui disposera d'une enveloppe plus limitée, vise quatre profils principaux : un gardien remplaçant, un défenseur central, des latéraux et un milieu de terrain.

Défense centrale : Kalidou Koulibaly

Si la femme de Thiago Silva n’a pas caché récemment qu’elle aimerait voir son mari continuer l’aventure à Paris encore un an au moins, Leonardo n’aurait pas l’intention de prolonger le contrat du défenseur central brésilien. Selon L’Equipe ce jeudi, le directeur sportif parisien serait donc en quête d’un successeur et son regard se tournerait, comme souvent, vers l’Italie. La piste menant au roc Kalidou Koulibaly (28 ans) prend de l’épaisseur, mais il faudra investir pour enrôler le Sénégalais, encore sous contrat à Naples pour une durée de trois ans.

Alternatives : En cas d'échec sur le dossier Koulibaly, le profil de Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) intéresse aussi les dirigeants parisiens mais il est en contrat jusqu'en 2024. Le Marseillais Boubacar Kamara (20 ans), qui a explosé cette saison, est également évoqué.

Latéral gauche : Theo Hernandez

Le PSG, qui ne devrait pas conserver Layvin Kurzawa, est aussi en quête d'un latéral gauche. Dans cette optique, les liens de Leonardo avec l'AC Milan pourraient faciliter l'arrivée de Theo Hernandez. Mais seulement transféré l'été dernier du Real Madrid au club lombard pour 10 millions d'euros, il est sous contrat jusqu’en 2024. Sa valeur a donc augmenté et le club de la capitale devrait débourser près de 50 millions d’euros pour l'attirer dans ses filets. L'investissement semble lourd et serait plutôt envisageable lors du mercato estival 2021.

Alternatives : L'Argentin Nicolas Tagliafico (27 ans), encore deux ans sous contrat à l’Ajax d'Amsterdam intéresserait le PSG. Les yeux de Leonardo sont aussi tournés vers l'Italien polyvalent Mattia De Sciglio (27 ans) de la Juventus Turin, d'ailleurs déjà évoqué l'hiver dernier et plus accessible financièrement (environ 9 millions d'euros).

Latéral gauche : Adam Marusic

Si Layvin Kurzawa est sur le départ à gauche, Thomas Meunier devrait aussi faire ses valises, sûrement vers l'Angleterre cet été. Leonardo recherche donc aussi un latéral droit même si Colin Dagba espère bien monter en grade la saison prochaine. Le tropisme italien du directeur sportif parisien joue encore à plein dans cette affaire, puisque le Monténégrin Adam Marusic (27 ans) de la Lazio l'intéresse beaucoup comme l'avait avancé la presse italienne il y a quelques semaines. Pour se l'offrir, il faudrait se délester de 20 millions d'euros car le joueur est encore sous contrat pour deux ans.

Alternatives : Nelson Semedo (26 ans) attire également les regards de la capitale, mais le Barça a fixé son prix très (trop) haut à hauteur de 50 millions d'euros. Le Rennais Hamari Traoré présenterait, lui, l'avantage de ne coûter "que" 5 millions d'euros mais n'aurait pas forcément le profil d'un titulaire indiscutable.

Milieu de terrain : Miralem Pjanic

C'est la dernière rumeur qui bruisse de l'autre côté des Alpes. Selon Sky Italia, le PSG ferait les yeux doux au milieu de terrain bosnien de la Juventus Turin. Si l'ancien Lyonnais ne serait pas particulièrement emballé par un retour en Ligue 1, il pourrait faire l'objet d'une transaction spéciale et non d'un transfert sec classique. Les deux clubs pourraient réaliser un échange et du côté parisien, Leandro Paredes serait proposé dans la balance.

Alternatives : Dans une position plus défensive et avec un profil de récupérateur, le Ghanéen de l'Atlético de Madrid Thomas Partey (26 ans) fait aussi partie des cibles potentielles du PSG au milieu de terrain, mais sa clause libératoire de 50 millions d’euros pourrait bien être dissuasive.

Gardien remplaçant : Pepe Reina

Enfin dernier dossier chaud, le poste de gardien remplaçant. Pour sa première saison au club, Keylor Navas a donné entière satisfaction et sera titulaire dans les buts parisiens la saison prochaine. Mais l'Espagnol Sergio Rico, lui, ne devrait pas être conservé. Dans cette optique, Leonardo recherche un portier expérimenté et ses contacts avec l’AC Milan pourraient lui permettre de négocier l'arrivée de Pepe Reina (37 ans). Déjà doublure de luxe au Bayern Munich (2014-2015), l'Espagnol pourrait faire de même au PSG et aider à la progression du tout jeune et prometteur Marcin Bulka (19 ans).

