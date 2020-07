Kovac met le cap sur la Ligue des champions : "On sera où on veut être le plus rapidement possible"

LIGUE 1 - Présenté à la presse mardi, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, a dévoilé ses ambitions et celles de sa direction : retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine.

Les supporters de l'AS Monaco peuvent se rassurer, Niko Kovac a des objectifs très clairs pour sa nouvelle équipe. Présenté à la presse mardi, le Croate, nouvel entraîneur du club du Rocher après le limogeage de Robert Moreno, a confié à demi-mot faire du retour en Ligue des champions une priorité pour l'équipe.

Mais d'abord, le nouveau coach, va devoir cerner son effectif et l'ajuster : "On doit tout surveiller et utiliser chaque jour pour progresser, 5 semaines ça semble beaucoup mais ça ne l’est pas, on a besoin de travailler dur pour nous améliorer dans tous les domaines. (...) Tous les joueurs doivent progresser mais je leur fais confiance, on sera là où on veut être le plus rapidement possible. (...) Je pense que mon expérience en tant que joueur va aider car j’ai eu beaucoup de grands coachs et cette expérience je vais l’utiliser comme je l’ai utilisée en sélection ou en club."

Ligue 1 Kovac, un pari alléchant signé Mitchell… avec quelques zones d'ombre 18/07/2020 À 17:18

Kovac attend le match amical face à Liège, mercredi, pour réfléchir à ses besoins pour le mercato : "C’est le deuxième jour à Monaco, on a dirigé 2 séances, demain on voyage à Liège pour le premier amical. Je dois voir ce qu’on a, ce dont on a besoin, on discute avec Paul (Mitchell, ndlr) et Oleg (Petrov, ndlr) et à la fin du mercato je pense qu’on fera quelque chose, je ne sais pas encore quoi mais j’ai confiance en Paul pour faire les bons choix."

"On veut un jeu séduisant"

Le coach croate garde un bon souvenir de ses rencontres face à l'ASM lorsqu'il était joueur : "J'ai joué ici en 1997 avec Leverkusen, avec Henry, Barthez, Trézéguet, Sagnol étaient là je crois. L'AS Monaco a souvent joué un football attirant par le passé." Et prône pour son équipe un jeu équilibré : "Mais en tant que coach tu ne peux pas que regarder l'attaque, tu dois voir ce qui se passe en défense, quand tu perds le ballon, trouver le bon équilibre. Mais on veut un jeu séduisant."

Ligue 1 Le rachat de l'OM ? "Des rumeurs, ça n'a aucun intérêt" balaie Eyraud IL Y A 2 HEURES