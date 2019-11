Après l'annonce du retour de Neymar dans le groupe parisien ce jeudi, un doute subsistait quant à la présence de Kylian Mbappé pour le match PSG-Lille (14e journée de L1) ce vendredi soir. Ce doute vient d'être levé. Sur son site officiel, le Champion de France a confirmé la présence de l'ancien Monégasque dans le groupe sélectionné par Thomas Tuchel pour affronter les Lillois.

Kylian Mbappé devrait démarrer le match PSG-Lille sur le banc

Fiévreux depuis une semaine, Kylian Mbappé avait été laissé au repos par Didier Deschamps dimanche dernier à l'occasion de la dernière rencontre éliminatoire pour l'Euro 2020, Albanie-France (0-2). Ce virus l'a obligé à rester sur le flanc en début de semaine. Le Champion du Monde a seulement repris l'entraînement ce jeudi avec ses coéquipiers. Avec la perspective du déplacement sur la pelouse du Real Madrid mardi prochain, Kylian Mbappé devrait cependant démarrer sur le banc pour la réception du LOSC.

Depuis l'ouverture de la saison, c'est la toute première fois que Thomas Tuchel a ses quatre fantastiques (Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Edinson Cavani) à sa disposition. En août, l'attaquant argentin portait encore les couleurs de l'Inter Milan et Neymar était en instance de départ. Courant septembre, Edinson Cavani (hanche) et Kylian Mbappé (cuisse) étaient blessés. Puis d'octobre à jeudi dernier, Neymar était convalescent après sa blessure à une cuisse contractée avec la sélection brésilienne. C'est donc une excellente nouvelle pour les supporters du PSG. Mais aussi un immense casse-tête qui se présente pour Thomas Tuchel, qui devra également intégrer Angel Di Maria, particulièrement en forme depuis le début de saison.