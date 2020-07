Ce mercredi, EA Sports a annoncé que Kylian Mbappé sera le joueur à figurer sur la jaquette internationale de son jeu phare, FIFA 21. Le Parisien de 21 ans succède à Eden Hazard, star de l'édition 2020, et confirme son statut de star marketing XXL.

Kylian Mbappé a bien pris une dimension internationale. Ceux qui en doutaient encore risquent bien d’être désormais convaincus. Le prodige du PSG est la star choisie par EA Sports pour illustrer la jaquette du jeu vidéo de football le plus vendu au monde : FIFA. Mbappé était selon plusieurs rumeurs en concurrence avec son coéquipier Neymar pour obtenir les faveurs de l'éditeur américain.

Sous les couleurs du nouveau maillot parisien, l’attaquant est ainsi à la une de la version internationale classique mais également sur celles de la "Champions Edition" (avec le maillot extérieur) et de "l’Ultimate Edition" (en civil).

Sur son compte Twitter, Mbappé a relayé la promo en affirmant que c’était "un rêve qui devient réalité" de figurer en telle position. Le Français succède à Eden Hazard, star de l’édition 2020, et à Patrick Viera, dernier Tricolore à figurer sur la jaquette internationale de FIFA lors de son édition 2005, et confirme ainsi son statut de star montante du football mondiale en devenant la tête de gondole marketing du jeu de foot le plus puissant du monde. Au passage, il est le troisième Français à apparaître seul sur la jaquette du jeu après Thierry Henry (FIFA 2002) et David Ginola (FIFA 1997).

Voici les trois jaquettes en question :

