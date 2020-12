Kylian Mbappé sera bien là sur le front de l'attaque parisienne. L'entraîneur Thomas Tuchel a choisi de laisser Moise Kean sur le banc, aux côtés de beaucoup de "titis" issus du centre de formation. L'Allemand a opté pour le 5-3-2 qu'il affectionne dernièrement, avec le "titi" Timothée Pembélé accompagnant Thilo Kehrer et le capitaine Marquinhos en défense centrale. Marco Verratti a été aligné dès le coup d'envoi, aux côtés de Rafinha et Ander Herrera pour un milieu très tourné vers la création.

Le gardien titulaire Keylor Navas, et les latéraux Colin Dagba et Mitchel Bakker, complètent le onze de départ parisien. Côté strasbourgeois, l'entraîneur Thierry Laurey a laissé le capitaine Adrien Thomasson et l'attaquant Habib Diallo sur le banc au coup d'envoi, pour aligner un 5-4-1 très défensif.