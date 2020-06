TRANSFERTS - Le PSG prépare activement l'après Thiago Silva. Selon les informations de La Cadena Ser, le Champion de France serait entré en contacts avec les entourages de Lucas et Théo Hernandez.

Une page de l'histoire récente du PSG va se tourner et c'est Leonardo qui s'est chargé de l'annoncer dimanche. Dans les colonnes du JDD, le directeur sportif parisien a officialisé les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou Thomas Meunier. Pour les remplacer, le club de la capitale s'active déjà en coulisses. Selon les informations de La Cadena Ser, Paris se serait positionné sur Lucas Hernandez... ainsi que sur son frère Théo, auteur d'une très belle saison au Milan AC.

Le Champion de France serait très intéressé par la polyvalence de Lucas Hernandez, capable d'évoluer défenseur central ou arrière gauche, et aurait déjà commencé à discuter avec son entourage. Il y a un an, le Bayern Munich avait réalisé le plus gros transfert de son histoire en l'achetant 80 millions d'euros à l'Atletico Madrid. Mais en Bavière, le champion du monde 2018 est bloqué par Alphonso Davies à gauche, et le duo David Alaba-Jérôme Botaeng en charnière centrale. Pour laisser partir Lucas Hernandez, le Bayern Munich demandera la même somme qu'il a dépensée l'été dernier.

En parallèle, le PSG aimerait recruter son frère Théo Hernandez. Cependant, le Milan AC ne souhaiterait pas laisser partir son défenseur pour moins de 50 millions d'euros selon les informations de la radio espagnole Onda Cero. Quatre ans après son départ de l'Atletico Madrid, le fils cadet de l'ex-Marseillais Jean-François Hernandez pourrait retrouver son frère ainé sous le maillot du PSG.

