L'arrêt de la Ligue 1 coûte cher au PSG et à l'OL : les effectifs dévalués de plus de 25% !

LIGUE 1 - Selon une étude de KMPG, cabinet de conseil reconnu, le PSG et l’OL sont les deux clubs les plus touchés par la dévaluation de leurs effectifs parmi les 32 exemples retenus par le cabinet. Le champion de France voit son effectif dévalué de 25% tandis qu’à l’OL, le taux s’élève à 27,5%. Ils sont suivis de près par l’Ajax, autre club n’ayant pu terminer la saison.

Voilà de quoi apporter de l’eau au moulin de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais s’est battu pendant de longues semaines pour que la Ligue 1 reprenne sa saison et évite ainsi un fiasco financier qui peut s’avérer réel pour certains clubs. Et si les structures économiques de l’OL et du PSG semblent être à même de résister aux effets majeurs de la crise, cela ne les empêche pas de souffrir plus que les autres.

C’est ce qui ressort ce mardi d’une étude publiée par KMPG, cabinet de conseil et d’audit reconnu, qui a tenté de quantifier la dévaluation des effectifs de 32 équipes majeures en Europe causée par la pandémie de Covid-19. Trois clubs de cet échantillon ont vu leur championnat s’arrêter définitivement avant la fin de saison : le PSG, l’OL et l’Ajax.

Ils figurent au premier rang concernant la dévaluation constatée de leur effectifs. Avec une baisse de 27,5%, le club lyonnais est ainsi le plus touché dans ce modèle. Le PSG suit de près avec une baisse de 25,4%. Avec près de 21%, l’Ajax s’insère aussi dans le Top 10 négatif de l’étude.

Les géants européens ont bien fait de reprendre…

Dans son modèle, le cabinet tente d’ailleurs de comparer la situation pour des clubs qui n’auraient pas repris. Ainsi, le Barça peut s’estimer heureux d’une reprise de la Liga puisque le géant catalan ne subit une dévaluation de 20,5% contre 28,9% si la situation était restée à l’arrêt. Constat similaire pour le Real Madrid (-19,1% contre -27,2%) ou Liverpool (-16,9% contre 24,4%). A noter la très bonne résistance des clubs anglais dans ce modèle.

Dans leur modélisation, les experts placent désormais Manchester City comme l’effectif le mieux évalué du continent (1,053 milliard d’euros) devant Liverpool (997 millions) et le Real Madrid (944 millions). Le PSG (696 millions) et l’OL (293 millions) subissent ainsi un net déclin.

