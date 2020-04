Le Stade de Reims est en deuil. Bernard Gonzalez, le médecin du club, s'est donné la mort dimanche à son domicile. Agé de 60 ans, il était atteint du Covid-19, au même titre que sa femme avec qui il était confiné depuis plusieurs jours. Selon les informations du journal Le Parisien, docteur aurait laissé un mot liant son geste à sa contamination au coronavirus.

Dans un communiqué publié sur le site internet du Stade de Reims, le président du club Jean-Pierre Caillot s'est exprimé sur la disparition de Bernard Gonzalez : "Les mots me manquent, je suis abasourdi, prostré devant cette nouvelle. Cette pandémie touche le Stade de Reims en plein cœur, c’est une personnalité de Reims et un grand professionnel du sport qui nous a quittés. Sa mission au club de plus de 20 ans a été réalisée avec le plus grand professionnalisme, de manière passionnée et même désintéressée (...) Aujourd'hui, c'est un drame qui nous frappe".