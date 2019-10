L'OL veut Blanc… avec Gasset

Jeudi, le sourire et les réponses à peine énigmatiques de Jean-Michel Aulas sur le plateau de la chaîne L'Equipe, au moment d'évoquer la rumeur Laurent Blanc à Lyon, ont acté le fait que le club rhodanien et l'ancien sélectionneur des Bleus s'étaient rapprochés. Une rencontre a eu lieu et a visiblement été constructive, puisque selon L'Equipe, les discussions se poursuivent entre les parties. Le favori pour succéder à Sylvinho, écarté lundi, c'est bien le "Président".

Mais tout ne sera pas réglé en un claquement de doigts. Et c'est bien normal : on parle de négociations entre un club septuple champion de France et un coach titré avec Bordeaux et le PSG en Ligue 1 et passé sur le banc des Bleus. Selon le quotidien, c'est autour de la composition du staff que les discussions sont les plus intenses. En clair, JMA souhaite voir Blanc débarquer avec Jean-Louis Gasset, adjoint de l'intéressé lors de chacune de ses expériences de coach. Le champion du monde 98, lui, avait initialement choisi Franck Passi.

Garcia et Gourvennec, pistes envisagées

Cette dernière solution est inenvisageable pour la direction lyonnaise, pas plus que l'éventualité de voir un staff élargi arriver, comme Blanc le voulait également. Toujours selon le quotidien, les volontés "semblent se rapprocher", en particulier concernant Gasset, libre depuis son départ de... Saint-Etienne. Reste que celui qui n'a pas entraîné depuis 2016 demeure attentif à la situation d'Ole Gunnar Solskjaer, en difficulté du côté de Manchester United. Et forcément, entre Rhône et Saône, on étudie des solutions de repli, nommées Rudi Garcia ou Jocelyn Gourvennec.