C'est le pire départ possible pour Marseille. Les Rémois ont dompté les Olympiens au Vélodrome ce samedi (0-2). Un résultat logique tant les Phocéens ont été décevants dans l'engament durant la quasi-totalité de la rencontre. Boulaye Dia (58e) puis Suk Hyun-jun (90e) ont permis à Reims de s'offrir son premier succès de la saison. L'OM n'a visiblement pas encore chassé ses vieux démons et André Villas-Boas doit désormais remobiliser ses hommes qui se déplacent à Nantes le week-end prochain.

L'OM se n'est absolument pas rassuré. Organisés dans un 4-3-3 pour la première d'André Villas-Boas en championnat, les Marseillais ont été beaucoup trop timides pour espérer l'emporter. Très vite le bloc olympien s'est disloqué devant la force offensive rémoise. Très entreprenants, les joueurs de David Guion n'ont mis que très peu de temps à semer la zizanie au sein de l'arrière-garde marseillaise. Mais Steve Mandanda s'est distingué grâce à une parade de grande classe, lui permettant de remporter son duel avec Moussa Doumbia (3e).

Suk Hyun-jun assène le coup de grâce à l'OM

Au fil de la rencontre, les Rémois ont gagné en confiance et ont affirmé leur supériorité. Moussa Doumbia, puis Xavier Chavalerin ont failli profiter des largesses de la défense olympienne (35e, 40e), il s'en est fallu de peu. Coupé en deux durant la majeure partie du temps dans le premier acte, l'OM n'a pas cadré un seul tir. Le jeu en contre des Rémois a épuisé les latéraux marseillais, totalement battus dans leurs duels. Par la suite Reims a continué de prendre les clés du jeu et avec encore plus d'autorité, en deuxième mi-temps. Jordan Amavi, a même failli servir involontairement Boulaye Dia, à la suite d'une mauvaise transversale (51e).

Finalement à force de laisser des espaces, la sanction est tombée pour les hommes d'André Villas-Boas. À la suite d'une belle remise de Tristan Dingomé, Boulaye Dia a trompé Steve Mandanda d'un plat du pied (58e). Les Marseillais ont alors continué à se morfondre, et Suk Hyun-jun a définitivement douché les espoirs marseillais en fin de rencontre. Oublié par Hiroki Sakai, l'attaquant coréen a inscrit le but du KO (90e). Une prestation insipide, pour cet OM version André Villas-Boas, qui n'a rien fait pour se rassurer ce samedi.