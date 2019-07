Les passe-droits à Paris, c'est fini. C'est en substance le message envoyé par le club de la capitale lundi en réaction à l'absence de Neymar pour la reprise de l'entraînement. "Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le club, a indiqué le PSG dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent."

