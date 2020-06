La L1 reprendra le 22 août : le football français dévoile son calendrier complet

Le calendrier du football français vient d'être officialisé. Il reprendra le 24 juillet avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne, une semaine avant celle de la Coupe de la Ligue le 31 juillet (PSG-OL). La reprise de la L1 est est programmée le week-end du 22 et 23 août. Elle s'achévera lors d'un multiplex le 23 mai.

Encore deux mois. Deux mois à patienter, à ronger son frein. C'est désormais officiel, la Ligue 1 a fixé une date de reprise. Il s'agit du week-end du 22 et 23 août. Si le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, dont le final 8 se disputera à Lisbonne du 12 au 23 août, leurs matchs de L1 seront décalés à une date ultérieure.

Trois clubs auront déjà repris la compétition nationale avant le coup d'envoi de la L1. Le football français retrouvera la compétition dès le 24 juillet avec la finale de la Coupe de France opposant le PSG à Saint-Etienne. Une semaine plus tard, le 31 juillet, on retrouvera Paris en finale, de la Coupe de la Ligue cette fois-ci, et face à l'Olympique Lyonnais.

Un Euro à la préparation raccourcie

Tout le calendrier de la saison a été dévoilé par la LFP ce vendredi. Le championnat de Ligue 1 s'achèvera lors d'un multiplex le 23 mai 2021. Les délais seront très courts et la préparation raccourcie pour les internationaux puisque l'Euro débutera le 11 juin. Voilà qui annonce une saison au pas de charge.

