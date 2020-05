La L1 va toucher ses droits TV internationaux

LIGUE 1 – La LFP et beIN Sports se sont mis d'accord pour le versement du solde des droits internationaux de la Ligue 1. Il restait un solde estimé à 16 millions d'euros. La Ligue se penche désormais à une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou une partie du public.

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec le diffuseur beIN Sports pour le versement du solde des droits internationaux de la Ligue 1, estimé à 16 millions d'euros par une source proche du dossier. "Après l'accord obtenu avec Canal+ et beIN Sports concernant les droits audiovisuels domestiques, cette décision permet de solder définitivement les droits dus par les diffuseurs à la LFP au titre de la saison 2019/2020", a déclaré l'instance.

Les clubs professionnels ont connu en avril des remous avec Canal+ et BeIN qui ont décidé de suspendre le paiement des droits TV pour la France à la suite de l'arrêt de la compétition décidée face à la pandémie de coronavirus. Un premier accord a été trouvé fin avril après des négociations entre une délégation de quatre présidents de L1, dont Nasser Al-Khelaïfi, à la fois patron du Paris SG et de beIN, et les deux diffuseurs, qui ont accepté de payer pour les matches déjà disputés. Mais il restait à régler la question des droits internationaux, estimés à 70 millions d'euros par an.

La LFP se concentre désormais à une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou une partie du public

Le procès verbal du Conseil d'administration de la LFP du 20 mai évoquait "un solde restant à négocier d'au moins 16 M EUR sur le contrat de droits internationaux". Cette somme correspond au prorata des matches déjà disputés que couvrait la prochaine échéance, selon la source consultée par l'AFP. Par ailleurs, "le Bureau de la LFP a rappelé que la saison 2020/2021 pourra redémarrer comme convenu en août prochain avec des matchs amicaux de préparation en juillet", a indiqué l'instance, qui table sur une reprise le 23 août.

Cette annonce intervient au lendemain de celle, très attendue, du Premier ministre Edouard Philippe qui a autorisé la reprise de l'entraînement collectif à partir du 2 juin avec un protocole sanitaire strict. L'Olympique lyonnais a réagi en faisant part de sa volonté de disputer des rencontres amicales en juillet pour se préparer au 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus Turin (aller: victoire 1-0), et à la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris SG, qu'il pourrait jouer en août. "La LFP se concentre désormais à une reprise de la saison permettant l'accueil de tout ou une partie du public dans les conditions sanitaires qui seront définies avec les autorités publiques", a-t-elle également indiqué, ouvrant la porte à une reprise avec spectateurs.

