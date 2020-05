LIGUE 1 - Une respiration pour les clubs français. Ce lundi, la LFP a officialisé un prêt garanti par l'Etat pour couvrir le manque à gagner engendré par l'absence de droits TV dûe à la fin prématurée du championnat. Les premières estimations se situent aux alentours de 225 millions d'euros.

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 vont pouvoir souffler. La Ligue des Football professionnelle a annoncé lundi par communiqué que son Assemblée générale "a adopté une résolution [lui] permettant de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état".

Ce prêt, estimé à 224,5 millions d'euros par L'Equipe va permettre à la Ligue de "verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020" étant donné que Canal + et BeIn Sport n'ont pas payé dans leur intégralité les droits TV et que Canal + a d'ores et déjà annoncé qu'il ne paierait pas les 140 millions prévus pour le 5 juin prochain. La Ligue conclut : "Ces sommes permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2."

En plus de ce prêt, la Ligue pourrait reverser les 47,6 millions d'euros versés par les diffuseurs dans le cadre de leur accord, soit au total environ 272,1 millions d'euros. Cette somme sera répartie selon les critères habituellement utilisés.

