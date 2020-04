La Ligue de football professionnelle (LFP) a publié un communiqué dans lequel elle explique que les joueurs professionnels pourraient effectuer leur retour dans les centres d'entraînements le 11 mai. Le but ? "Effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique)", ainsi que des tests de détection du Covid-19.

C'est une nouvelle étape pour le monde du football professionnel en France. Les joueurs ont maintenant une date pour leur retour sur leur lieu de travail habituel : la semaine du 11 mai, soit dans les jours qui suivent la fin du confinement imposé par le gouvernement. "Un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril", explique dans un communiqué le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP.

Ce vendredi, la LFP a à nouveau fait le point sur la situation. Et cette annonce sous-entend que l'optimisme est toujours de rigueur dans les locaux de la Ligue pour une reprise du championnat. En début de semaine, l'instance a fixé un cap dans l'espoir de terminer les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 : reprendre le championnat le 17 juin pour le finir le 25 juillet. Cette annonce d'un retour au centre d'entraînement le 11 mai va dans le même sens.

Si le co-président du syndicat de joueurs professionnels, Sylvain Kastendeuch, a qualifié pour Le Monde de "précipitée et dangereuse'' une éventuelle reprise de la Ligue 1, la Ligue garde pour le moment sa ligne. Si tout se passe bien et que les conditions sont remplies, cela laisserait cinq semaines de réathlétisation pour remettre les joueurs au niveau physique escompté. Reste à savoir quelles mesures vont être prises pour limiter les risques de propagation du Covid-19 et protéger la santé des joueurs. En attendant, Neymar, Thiago Silva et autres Cavani, repartis dans leur pays pour passer ce confinement, vont devoir penser à rentrer.

