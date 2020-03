La LFP a décidé de dire stop. À l'instar de la Liga, la Serie A ou encore la Bundesliga (à partir de mardi, ndlr), la Ligue 1 est officiellement suspendue à partir de ce vendredi en raison de la pandémie du coronavirus. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise à l'issue d'un conseil d'administration réuni d'urgence ce vendredi matin pour faire le point sur la situation. Les 29es journées de L1 et L2, prévues ce week-end, sont donc officiellement reportées.

L'UNFP avait demandé un report

Plus tôt dans la semaine, la LFP avait, dans un premier temps, annoncé des matches à huis clos jusqu'au 15 avril prochain. Au vu de l'évolution de cette pandémie, il a finalement été décidé de reporter purement et simplement le championnat de France. L'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels), de son côté, avait d'ores et déjà annoncé son souhait de voir les matches reportés.

Le Parc des Princes Getty Images

Jeudi soir, la Fédération française de football avait décidé de stopper tous les matches des championnats amateurs et la D1 féminine. "Les annonces du Président de la République conduisent la Fédération française de football à prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir (jeudi) la suspension de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du territoire", avait expliqué Noël Le Graet, le président de la FFF.