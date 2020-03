Le Buzz

N'oubliez pas de faire votre équipe ! Dans le contexte actuel, celui d'une Ligue 1 suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, la consigne peut paraître étrange pour tous ceux qui participent à une (ou plusieurs) Ligue 1 sur MPG. Et pourtant, les créateurs du célèbre jeu de fantasy football ont annoncé vendredi qu'ils poursuivaient les festivités.

Comment ? Faute de matches réels, les équipes de MPG vont... simuler les rencontres du Championnat de France sur consoles de jeu. Rendez-vous est pris samedi à 20 heures pour la simulation sur FIFA des dix affiches de la 29e journée de Ligue 1. "Et quand la L1 reprendra pour de bon, on annulera tout ce délire qui compte pour du beurre et vous reprendrez vos ligues là où vous les avez laissées (à savoir aujourd'hui 13 mars). No stress", a fait savoir MPG sur Twitter.

MPG n'a, pour l'heure, pas annoncé de dispositif semblable pour la Premier League, la Liga, la Serie A ou la Ligue 2, elles aussi paralysées.