L’antisèche : On avait fini par l’oublier mais le PSG peut encore douter

Le jeu : 70 minutes à sens unique et puis…

Comme souvent ces dernières semaines, Paris a d’abord totalement maîtrisé son sujet. Même en l’absence de Neymar, les Parisiens, menés de mains de maître par un Angel Di Maria divin, ont dévoré les Nantais grâce à leur supériorité technique. La vision de jeu de l’Argentin et la vitesse de Mbappé, cantonné au côté gauche, ont complètement étouffé les Nantais. Une talonnade ratée de Presnel Kimpembe (68e) sur une situation complètement anodine a complètement inversé le rapport de force. Nantes a multiplié les occasions chaudes, Paris a tremblé sur ses arrières et seul un grand Kaylor Navas a permis au PSG de conserver son avance.

Kehrer (PSG) face à NantesGetty Images

Les notes : Le trou noir de Kimpembe, les caviars de Di Maria

La grosse boulette de Presnel Kimpembe a bien failli coûter deux points au PSG. Au-delà de sa grossière erreur, le défenseur central, sans cesse sur le reculoir, a vécu vingt dernières minutes très difficiles. Heureusement pour lui, son portier, Keylor Navas a multiplié les miracles en fin de match. Il fallait bien cela face à une défense qui a pris l’eau notamment face à la vitesse de l’intenable Simon Moses ou à la technique en mouvement d’un Ludovic Blas décidément transfiguré depuis son arrivée à Nantes.

Paris, lui, s’est laissé guidé par un Angel Di Maria toujours aussi consistant. Décisif sur les deux buts, l’Argentin a distribué les caviars. Si Kylian Mbappé en a gâché quelques-uns, la bombe de Bondy, décisive sur l’ouverture du score de Mauro Icardi, a créé de grosses différences sur le côté gauche et Prado a pris l’eau pour sa première titularisation en Ligue 1.

Le facteur x : Edmond, la rentrée ratée

Nouvelle attaquant du FC Nantes débarqué cet hiver, Edmond a eu l’occasion de marquer son arrivée dans le championnat de France de la plus belle des manières. Mais pour avoir mal négocié son extérieur du pied, absolument seul face à Navas, il a condamné les siens dans les arrêts de jeu (90e+2). Le tournant du match.

La stat : 20

Comme le nombre de matches sans défaite du PSG. Une impressionnante série qui s’étale depuis le revers à Dijon début novembre.

La décla : Thomas Meunier (PSG)

" Il y a quelques lacunes qu'on peut gommer. Je ne suis pas du tout inquiet par les 20 dernières minutes. On ne peut marquer cinq buts à chaque match. "

La question : Simple piqûre de rappel ou vraie alerte à deux semaines de Dortmund ?

Vingt matches sans défaite, trois mois d’invincibilité, une marche en avant qui écrase tous les concurrents semaine après semaine : on avait fini par oublier que Paris pouvait se faire peur. On les pensait imperméable à la suffisance, imperméables au trop plein de confiance, la talonnade de Kimpembe et les vingt minutes ratées qui ont suivi nous ont prouvé le contraire. Rien d’effrayant bien sûr mais, à deux semaines du match le plus important de leur saison à Dortmund, cette saute de concentration agit comme une vraie piqûre de rappel. Les absences de Neymar et de Thiago Silva n’excusent pas tout.

Auteur d’une belle saison, Kimpembe s’est déjà montré coupable de telles erreurs dans un passé pas si lointain. Marco Verratti, auteur de plusieurs excès d’engagement, n’aurait pas dû terminer la rencontre. Layvin Kurzawa a, lui, souffert pour tenir son couloir. Eux, comme tous ceux qui ont baissé la tête dans les vingt dernières minutes, devront se souvenir qu’à Dortmund, de telles absences seront sanctionnées beaucoup plus durement. On avait fini par l’oublier mais Paris peut encore douter. A deux semaines de la Ligue des champions, on a connu des perspectives plus rassurantes.