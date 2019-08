Laurent Koscielny aura donc remporté son bras de fer. Parti au clash avec Arsenal, le défenseur français a finalement obtenu gain de cause en signant pour les Girondins de Bordeaux, mardi. L'ancien Gunner, visiblement heureux de ce nouveau challenge, a confié les raisons de son choix en conférence de presse ce mercredi. "Les premiers contacts se sont très bien passés (...) Quand Bordeaux s'est présenté à moi, j'ai pesé le pour et le contre. Je suis très heureux de pouvoir venir dans ce club historique. Il faut redorer le blason du club", a-t-il confié devant les journalistes présents.

Le regard déterminé, Koscielny a assuré vouloir apporter son "expérience" et "aider les jeunes à gagner en qualité et constance". "J'ai encore les jambes pour jouer. Je me suis entretenu physiquement pendant trois semaines avec un préparateur phyisque. Il me manque juste le rythme des matches. Il faut que je retrouve des sensations, il y aura un petit temps d'adaptation", a-t-il assuré, précisant que l'objectif était de "tout faire" pour obtenir une qualification européenne la saison prochaine. Concernant son contrat, Eduardo Macia, le directeur du recrutement, a assuré que ce serait "aussi longtemps qu'il le veut'.

Arsenal ? No comment, ou presque...

Forcément interrogé sur son départ d'Arsenal, qui a fait couler beaucoup d'éncre, le Français a expliqué que "ce n'était pas à lui d'en parler". " J’ai un très grand respect pour Arsenal et je l’ai montré neuf ans sur le terrain. Tout ce qui concerne mon transfert et ma situation avec le club, vous voyez avec Eduardo (Macia), pas avec moi", a sèchement répondu le défenseur, critiqué notamment par les anciennes gloires du club anglais.

Pour Koscielny, son histoire avec Arsenal est désormais du passé. Du haut de ses 33 ans, il souhaitait revenir en France pour retrouver les siens après une vie à l'étranger. Bordeaux lui a donné cette opportunité. À lui de la saisir.