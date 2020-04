Le bureau de la LFP penche pour l'arrêt de la L1 et le classement figé en fonction du quotient

LIGUE 1 – Selon L'Equipe, le bureau de la LFP se serait mis d'accord pour l'arrêt des saisons de L1 et de L2. Le classement final est figé en fonction du quotient "nombre de points/nombre de matches joués", comme la FFF l'a fait pour les championnats amateurs. Cette recommandation doit encore être validée par le conseil d'admistration puis l'assemblée générale.

Rideau sur la saison 2019-2020 de Ligue 1. Et cette fois probablement pour de bon. Deux jours après l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe, qui avait annoncé le championnat de football "ne reprendrait pas", le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP, réuni ce jeudi matin, aurait validé cet arrêt selon L'Equipe. Et il a également statué sur le classement qui sera pris en compte pour établir les résultats sportifs.

Ainsi, c'est le critère de la FFF, soit le nombre de points obtenus/nombre de matches joués, qui devrait être retenu. Le même que pour les championnats amateurs. Désormais, cette décision devra être entérinée par le conseil d'administration de la LFP cet après-midi, puis par l'assemblée générale de l'instance, qui se réunira en mai prochain.

Le PSG champion, l'OM en C1, le TFC en Ligue 2 ?

Premier de ce classement, le PSG serait donc officiellement sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire. Il s'agirait de son troisième titre consécutif, le deuxième de l'ère Thomas Tuchel. Derrière, l'Olympique de Marseille retrouverait officiellement la Ligue des champions après six saisons. La dernière fois que le club olympien y a participé, c'était en 2013-2014 et le fameux zéro pointé lors de la phase de groupes. Troisième au ratio points/match, le Stade Rennais se qualifierait pour le tour préliminaire de la C1.

Lille (4e) serait le premier club à rejoindre la Ligue Europa. Derrière, c'est encore le flou. Si les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue seront annulées, Reims (5e) et Nice (6e) se qualifieraient en C3. Malgré l'insistance de Jean-Michel Aulas, qui souhaitait l'instauration de play-offs et play-downs pour terminer cette saison 2019-2020, l'Olympique Lyonnais restera probablement bredouille. Les Gones sont en effet septièmes de ce classement. Amiens et Toulouse, qui occupent les deux dernières places, seraient rétrogradés en Ligue 2. Lorient et Lens, de leur côté, retrouveraient la L1.

