Le Havre, Anderlecht, et le Celtic : la préparation estivale du PSG se précise

Selon les informations du journal L'Equipe, le PSG aurait engagé des discussions avec Anderlecht et le Celtic afin d'organiser des matches amicaux au mois de juillet. Ils se disputeraient avant les finales de coupe, prévues les 24 et 31 juillet.

Les Parisiens devraient avoir quelques matches dans les jambes avant de se rendre à Lisbonne pour le "Final 8" de la Ligue des champions, au mois d'aôut. C'est en tout cas la volonté des dirigeants du club, qui travaillent depuis plusieurs semaines sur la préparation estivale, au mois de juillet. Selon les informations de l'Equipe, le PSG serait entré en contact avec Anderlecht et le Celtic afin d'organiser deux matches amicaux.

Un premier match amical face aux U19 du club est déjà prévu pour le 9 juillet, ainsi qu'une autre rencontre face au Havre deux ou trois jours plus tard. Le PSG doit aussi disputer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue les 24 et 31 juillet prochain. Ainsi, si Anderlecht et le Celtic répondent favorablement aux demandes du club parisien, les hommes de Tuchel pourraient six matches avant le "Final 8".

