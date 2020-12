Gérard Lopez et LOSC, c'est bel et bien fini. Dans un communiqué révélé par L'Equipe, le désormais ancien président et propriétaire des Dogues annonce la vente du club lillois au fonds d'investissement domicilié au Luxembourg, Merlyn Partners. "J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives", explique l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, qui va laisser la tête du club à Olivier Létang, l'ancien directeur sportif du PSG et président de Rennes.