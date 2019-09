Le père de Neymar annonce que les négociations "continuent" avec le Barça... qui ne l'oublie pas

On pensait le feuilleton (enfin) terminé. La fin du mercato a sonné et faute d'accord avec le Barça, Neymar s'est résigné à rester au PSG. Mais en coulisses, la situation serait toujours incandescente. Alors que le joueur a retrouvé les terrains avec le Brésil, son père, lui, a fait une drôle de confidence. "Les négociations ne sont pas finies entre les deux clubs", a ainsi lâché Neymar Pai lors de la Edinburgh Sports Conference, qui se déroulait les 5 et 6 septembre derniers en Écosse.

"Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux, poursuit-il dans des propos relayés par Inside World Football. Et il était très heureux (à Barcelone). Quand ses amis (les joueurs du Barça) lui ont demandé s’il allait revenir, ça l’a touché. En tant qu’agent, on se sent faible quand il n’y a pas de structure permettant de partir et d’arriver. Il n’y avait pas de clause libératoire ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui"

Le Barça ne lâche rien

Si l'épilogue envisagé par le clan Neymar n'était certainement pas celui-là, on peut facilement imaginer que le feuilleton repartira de plus belle en 2020. Et Javier Bordas, le directeur de la section football du Barça, assure que son club reviendra à la charge.

"Tant qu’il (Neymar) voudra toujours revenir, nous ferons tout notre possible pour qu’il puisse revenir. On verra. Tout change vite dans le monde du football, mais Neymar c’est Neymar. ce cas est spécial. C’est un joueur exceptionnel qui veut venir au Barça. il ne s’est pas adapté à Paris, il s’est trompé en allant là-bas. Lui-même l’a reconnu", a ainsi confié ce dernier depuis Medellín (Colombie), où il participe au sommet Economia Naranja.

En attendant son éventuel futur transfert au Barça, Neymar va devoir prendre son mal en patience. Et (re)devenir un joueur de football. Quatre jours après un retour probant (but et passe décisive) avec la Seleçao face à la Colombie (2-2), le joueur du PSG est entré en jeu face au Pérou dans la nuit de mardi et mercredi. Il n'a pas pu sauver les siens de la défaite (0-1).