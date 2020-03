Le PSG dévoile un maillot inédit pour soutenir le personnel soignant francilien

Paris est magique et surtout solidaire. Quelques heures après avoir apporté son soutien au Secours populaire français avec un don de 100 000 euros, le PSG poursuit sa mobilisation face à la pandémie de Covid-19. Mercredi, le club a présenté un maillot collector "Tous Unis" en faveur du personnel soignant de l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), du CHU d’Ile-de-France et de ses 100 000 professionnels. A partir d’aujourd’hui, 1500 maillots seront mis en vente au prix de 175 €. L’intégralité de la recette sera reversée à l’AP-HP.

Cette mesure ne devrait pas être la dernière pour le club parisien, notamment dans cette crise sanitaire. Le PSG a une nouvelle réitéré son souhait de "soutenir les personnels de santé et les aider à affronter la crise sanitaire, non seulement aujourd’hui, mais aussi par un engagement sur le plus long terme". Du côté de l'AP-HP, on se réjouit de la mobilisation du PSG. « Nous nous réjouissons de ce beau geste. Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris ! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse ! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but : sauver le plus de vies. » , a notamment déclaré Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP, dans le communiqué publié sur le site du club parisien.