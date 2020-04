Le PSG prépare le déconfinement et rappelle ses stars

LIGUE 1 - Selon les informations du journal Le Parisien, certains clubs de Ligue 1 commencent à préparer le déconfinement, prévu pour le 11 mai prochain. Le PSG a notamment prévenu ses joueurs partis se confiner à l'étranger, comme Neymar et Cavani, qu'ils devaient se tenir prêts à revenir en France.

Le football français, comme la majorité des secteurs d'activité, prépare son déconfinement. Même si des précisions sur ce dernier devraient être apportées par Edouard Phillipe dans un "plan de déconfinement" présenté mardi à 15 heures, plusieurs clubs de Ligue 1 se préparent déjà à une éventuelle reprise. Le club d'Amiens a d'ores et déjà testé ses joueurs et son staff au Covid-19, et le FC Nantes devrait faire de même cette semaine.

Et selon les informations du journal Le Parisien, le PSG va dans le même sens que ces deux clubs et prépare lui aussi le déconfinement. Les dirigeants parisiens auraient prévenu leurs joueurs confinés à l'étranger; comme Neymar, Cavani ou encore Kehrer, qu'ils devaient se tenir prêts à revenir en France. Cette mesure a pour but de permettre aux joueurs de se préparer à un retour à Paris et d'être disponible pour une éventuelle reprise de l'entraînement le 11 mai prochain.

