Le PSG veut aussi blinder Verratti

Le PSG veut continuer de grandir et s'installer sur le toit du foot européen, ce n'est pas nouveau. Et le club francilien a visiblement clairement identifié autour de qui il souhaitait bâtir. Ainsi, selon L'Equipe, Marco Verratti s'est vu proposer une prolongation de contrat de trois ans, soit jusqu'en 2024, par la direction parisienne. De la même manière qu'un bail de deux années supplémentaires a été offert à Marquinhos, comme l'indiquait le quotidien samedi.

Une cinquième prolongation pour Verratti ?

Excellent depuis le début de saison, notamment en Ligue des champions, l'international italien n'a plus qu'un an et demi de contrat au sein du club de la capitale. Pour le "Petit Hibou", le temps presse donc un peu plus que pour le défenseur brésilien. Mais comme dans le cas de ce dernier, tous les voyants semblent au vert. Loin de l'époque où le FC Barcelone le convoitait, l'ancien joueur de Pescara est un homme épanoui à Paris. Et il n'exclut pas d'y finir sa carrière.

Marco VerrattiGetty Images

Verratti pourrait donc signer sa cinquième prolongation de contrat au PSG avant, peut-être, que le cas Thiago Silva ne soit lui aussi étudié. Mais toujours selon le journal, le cas de l'ancien Milanais est loin d'être prioritaire aux yeux de Leonardo. Le défenseur de 35 ans, lui aussi très satisfaisant depuis la reprise, sera en fin de contrat en juin prochain. Mais "n'incarne plus forcément l'avenir du club" pour son directeur sportif…