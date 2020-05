Lens mise sur la stabilité : Haise devrait poursuivre son interim

LIGUE 1 - De retour en L1, cinq ans après sa relégation, le RC Lens va miser sur la stabilité lors de la saison 2020-2021. Selon les informations de L'Equipe, le club nordiste devrait bientôt conforter l'entraîneur Franck Haise.

Promu en Ligue 1, le RC Lens ne s'attend pas à faire de folies cet été. Marqués par les années Hafiz Mammadov, synonymes de relégation en L2, les Lensois vont miser sur la continuité lors de l'exercice 2020-2021. Cela vaut également pour le poste d'entraîneur. Selon les informations de L'Equipe, le Champion de France 1998 s'apprêterait à conforter Franck Haise sur le banc des Sang et Or. Le quotidien assure que l'annonce devrait intervenir "au plus tard" le 12 mai.

L'ex-entraîneur de la réserve du RC Lens a remplacé Philippe Montanier le 25 février dernier, quatre jours après la lourde défaite concédée à domicile face à Caen (1-4). L'ex-adjoint de Bernard Casoni à Lorient a dirigé l'équipe première à l'occasion de deux rencontres de L2 : lors de la victoire (2-0) sur le terrain du Paris FC et à l'occasion du succès à domicile, à huis clos, contre Orléans (1-0). Puis la pandémie de coronavirus a stoppé sa série en cours.

Même si les noms de Remi Garde et Valérien Ismaël ont circulé ces derniers jours pour le remplacer, l'actuel coach lensois devrait donc poursuivre son interim. "On était partis sur une hypothèse Franck Haise en L2 ou en L1", a d'ailleurs déclaré ces derniers jours Joseph Oughourlian, le propriétaire du RC Lens, à TV Live. De retour en L1 pour la première fois depuis 2015, Lens n'aura qu'un seul objectif lors du prochain exercice : le maintien dans l'élite.

