Leonardo dédramatise Dortmund : "On ne joue pas à la vie, à la mort"

"C'est pour ça que je suis venu". Tout de suite, Leonardo a annoncé la couleur : il avait un message à faire passer. Alors, il s’est invité devant les caméras de Canal Plus afin de mettre les points sur les i. Et pendant de longues minutes, le directeur sportif parisien s'est agacé du climat qui entoure le PSG depuis quelques semaines. De la manière dont les médias traitent le PSG avant le retour de la Ligue des champions, surtout.

"Ces derniers temps, j'ai pris un peu recul. Et chaque année quand les 8es de finale de la Ligue des champions arrivent, c'est le même procès", a-t-il affirmé, soucieux de dédramatiser des rendez-vous qui n’ont plus souri au PSG depuis 2016. "On commence à dire que cette équipe n'est pas prête, que la L1 n'est pas au niveau pour préparer le PSG à la Ligue des champions…"

De quoi parle Leonardo ? Le Brésilien n'a visiblement pas apprécié le traitement des tensions entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, qui a manifesté son mécontentement après une sortie trop précoce du terrain à son goût. Il n'a pas non plus goûté la manière d'aborder la fête d'anniversaire de Neymar. Mais il n'aime surtout pas cette "obsession Dortmund" depuis plusieurs semaines. "Ce n'est pas à la vie, à la mort contre Dortmund, a lâché l'ancien milieu de terrain. C'est la C1, du football. L'équipe est prête. Si on gagne, c'est bien. Si on perd, le Paris Saint-Germain va continuer à grandir. On essaiera l'année prochaine".

" On doit sortir de cette situation "

En l'écoutant tout au long de sa sortie, on comprend que Leonardo veut dépassionner les débats et le futur du PSG. Mais aussi prendre un coup d'avance dans la perspective des prochains jours alors que la pression va encore monter à Paris avant le premier duel face au Borussia en 8es de la C1. "On ressort le côté négatif. On a l'impression que l'on prépare une défaite. Je n'aime pas ça", lance Leo. "C'est bien pour tout le monde en France si le PSG va loin. On doit être content d'avoir de tels joueurs et de vivre ça".

Sans l'évoquer, Leonardo a forcènement dans un coin de la tête la saison passée. Quand des vieux fantômes étaient ressortis en conférence de presse notamment avant le match retour contre Manchester United. Si le PSG avait parfaitement négocié l'aller à Old Trafford, le souvenir de la Remontada avait été évoqué. Et on connait la suite (victoire parisienne 2-0 à l'aller, défaite 3-1 au retour) … "On doit sortir de cette situation d'avant C1. On est tranquille", lâche Leonardo, qui regrette cette "négativité (qui) commence à arriver".

Décidé à protéger son groupe avant le match le plus important de la saison parisienne même s'il ne veut pas l'avouer, l'ancien Milanais est aussi monté au créneau pour ses stars, Neymar et Kylian Mbappé, et vanter leurs qualités. "Neymar, Dieu lui a donné le talent. C'est énorme ce qu'il fait", a d'abord expliqué Leo. "C'est un joueur fantastique, très en forme. On est content de l'avoir." Et pour Mbappé, le dirigeant brésilien du PSG a défendu l'homme suite à sa sortie de terrain remarquée face à Montpellier. "On a réglé en interne. Mais je n'accepte pas d'entendre que c'est un enfant gâté. C'est un homme adorable et un joueur fantastique. On a 2 des 4 meilleurs joueurs du monde, ils ont 28 et 21 ans. On est heureux".