Les dossiers mercato du Paris Saint-Germain sont conséquents mais, pour une fois, la question de l'entraîneur ne semble pas à l'ordre du jour. Cela n'empêche pas les dirigeants du PSG de garder à l'idée le dossier de Massimiliano Allegri. L'Equipe de ce lundi assure que le technicien italien est toujours très apprécié dans la capitale pour être un possible successeur de Thomas Tuchel.

A Paris, même quand tout va bien, le PSG trouve toujours le moyen de se créer de l'agitation. Le champion de France se prépare en silence à la fin de la Ligue des champions, tout en envisageant en coulisses un mercato estival pointu. Et alors que Thomas Tuchel semble pour le moment confortablement en place sur le banc parisien, Leonardo pense déjà à la suite. Le directeur sportif reste friand du profil de Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juventus, selon L'Equipe.

Sans club depuis son départ de la Vieille Dame l'été dernier, le Transalpin n'a jamais caché son envie de retrouver un poste à court terme. La Gazzetta dello Sport se faisait d'ailleurs récemment l'écho de l'intérêt d'Allegri pour le Paris Saint-Germain, et le football français. Le mariage de raison entre le coach et Paris prendrait alors tout son sens. Leonardo songe en tout cas à l'entraîneur italien en cas de départ de Thomas Tuchel. L'Equipe précise toutefois que ce scénario est loin d'être imminent, alors que le PSG est en position pour enfin atteindre son rêve européen cette saison. Mais un éventuel échec pourrait ouvrir un peu plus la porte à une nouvelle option de la part des dirigeants qataris.

