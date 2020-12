C’est un drôle de réveillon que risque de passer Thomas Tuchel, certes. Mais l’entraîneur allemand devait, dans un coin de sa tête, se douter que ce jour arriverait. Sa relation avec le club de la capitale n’a cessé de se détériorer tout au long de son mandat. De son arrivée en juin 2018 à son départ, les signaux d’une rupture inévitable se sont succédés.

Neuf mois au club et un premier fiasco

Ligue 1 Un ancien de la maison pour remplacer Tuchel : Pochettino devrait être le nouveau coach du PSG IL Y A 2 HEURES

La première saison de Tuchel au PSG est contrastée. Contrastée parce qu’elle a démontré que le PSG pouvait être joueur, séduisant, offensif et hybride. Neymar et Mbappé semblent combinent à merveille. Les Parisiens offrent une magnifique soirée européenne à leurs supporters, face à Liverpool au Parc des princes (2-1). Paris est convaincu d'avoir trouvé le parfait successeur d'Emery. Mais tout cela ne dure qu'un temps.

Le 6 mars 2019, le PSG devient de nouveau la risée de l'Europe. Les Parisiens sont éliminés lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, devant leur public, par une équipe de Manchester United privée de nombreux cadres. Et ce n'est pas tout. Si Paris conserve son titre de champion de France, il perd aussi ses deux coupes nationales, dont la Coupe de France au terme d’une finale perdue aux tirs aux buts face à Rennes au Stade de France.

Marcus Rashford après avoir marqué le but du 1-3 lors de PSG-Manchester United / Ligue des champions Crédit: Getty Images

Été 2019, le vestiaire commence à douter et Leonardo arrive

Malgré ces échecs de taille, Tuchel est prolongé jusqu’en 2021. Consolidé par ses dirigeants, l’Allemand commence à être critiqué en interne, par les joueurs. Le Parisien révélait en août 2019 que plusieurs éléments du vestiaire se plaignaient du manque de séances tactiques à l’entraînement. Ses choix, comme celui de régulièrement faire jouer Julian Draxler malgré ses mauvaises prestations, étaient également critiqués par certains joueurs parisiens.

L’été 2019 est marqué, en plus des premiers doutes émanant du vestiaire, par le retour de Leonardo au poste de directeur sportif. Le Brésilien, déjà passé par le club au même poste à la genèse du projet de QSI, connait très bien le club. Et aime avoir la mainmise sur le sportif. De quoi s'inquiéter pour la suite ? L'histoire le prouve.

Février 2020, l’épisode Mbappé et la question de la gestion

De septembre à décembre 2019, le PSG fait le job. Il clôture l’année civile en étant champion d’automne et premier de sa poule en Ligue des champions, devant le Real Madrid. Mais dans le jeu, Paris est bien moins séduisant que lors des premiers mois de Tuchel dans la capitale. Au-delà des joueurs, de nombreux observateurs du club parisien commencent à douter du plan de jeu de l’entraîneur parisien, qui se reposerait beaucoup trop sur Neymar et Mbappé. D’autant que sa relation avec l’une des deux stars va se détériorer.

Début 2020, le calendrier parisien est chargé. Entre les coupes nationales, le championnat et la préparation du déplacement à Dortmund mi-février, Tuchel doit faire tourner. Le 1er février, lors de la réception de Montpellier, l’entraîneur allemand sort Kylian Mbappé à l’heure de jeu. Furieux, le champion du monde français quitte la pelouse sans le moindre geste ou regard envers son coach. L’acte peut paraître isolé mais il témoigne de profonds désaccords entre le prodige et Tuchel.

Kylian Mbappé et Thomas Tuchel Crédit: Imago

Revient alors sur la table la question de la gestion des stars parisiennes par l’Allemand. La complicité qu’il affichait avec ses cadres, et plus particulièrement Neymar, lors de ses premiers mois à Paris, ne semble plus être aussi forte. Et ses différends avec Kylian Mbappé n’augmentent pas son crédit auprès des dirigeants, tant l’attaquant français est une pièce maitresse du projet parisien.

Octobre 2020, les différends avec Leonardo deviennent publics

Même si elles avaient été évoquées à plusieurs reprises dans la presse, les relations houleuses entre Tuchel et Leonardo se sont matérialisées au mois de septembre dernier. Avec les départs en fin de contrat de cadres comme Thiago Silva ou Edinson Cavani et le manque de recrues sur le mercato estival, dû notamment à la crise financière causée par la pandémie de coronavirus, l’entraîneur allemand s’est permis de remettre publiquement en cause les ambitions parisiennes : "Si ça reste comme ça, on ne peut pas parler des mêmes objectifs."

Des déclarations qui n’avaient pas, mais alors pas du tout plu à Leonardo. Très vexé, le directeur sportif n’avait pas laissé traîner et avait publiquement répondu à son coach en zone mixte après une victoire contre Angers : "On n’a pas aimé, le club n’a pas aimé. Moi, personnellement, je n’ai pas aimé. (…) Si quelqu’un n’est pas content, c’est facile, on parle, il n’y a pas de souci. Mais si on décide de rester, on doit respecter la politique sportive, les règles internes et le moment du club. " Clair, net et précis. Tuchel s’est donc contenté des recrues de dernière minute, à savoir Kean, Danilo et Rafinha. Mais le divorce avec son directeur sportif est désormais acté.

Décembre 2020, bilan décevant et l’interview de trop

La première partie de saison parisienne est, au vu des ambitions du club, décevante. Et même si la crise sanitaire et la refonte du calendrier du championnat, de la Ligue des champions et des matches internationaux explique la fatigue et les blessures, le niveau de jeu affiché par le PSG inquiète. Et Thomas Tuchel est forcément pointé du doigt.

Troisième de Ligue 1 après 17 journées, battu par l’OM et l’OL au Parc des princes et par Monaco à Louis II : Paris a plus que déçu. En Ligue des champions, Neymar et sa troupe ont évité le pire en arrachant la première place d’un groupe qui semblait pourtant abordable (Manchester United, Leipzig, Basaksehir). Le rendement sportif du club inquiète les dirigeants parisiens, qui avaient prévu de faire un point durant la trêve sur la situation de Tuchel. Preuve que le tacticien ne faisait plus du tout l’unanimité.

Mercredi, veille de son licenciement, l’ancien de Dortmund a accordé une interview à la chaîne allemande Sport1. Un entretien dans lequel Thomas Tuchel a vidé son sac : "Un club comme le PSG présente de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts de l'équipe (…) J'aime juste le football et, dans un club comme ici, il ne s'agit pas toujours de football. Là, je me dis : 'Mais je veux simplement être entraîneur’." Des propos qui ont sans doute, au-delà de son rendement sportif, acté son départ.

Ligue 1 Séisme sur Paris : Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG IL Y A 3 HEURES