Les stars enchaînent. Pour recevoir Monaco dimanche (21h00), Thomas Tuchel a décidé de reconduire en grande partie l'équipe qui a fait exploser Saint-Etienne (6-1) mercredi en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les "Quatre Fantastiques" sont ainsi de nouveau associés en attaque. Angel Di Maria et Neymar occuperont respectivement l'aile droite et l'aile gauche tandis que Kylian Mbappé et Mauro Icardi seront associés dans l'axe. Derrière, l'entraîneur parisien a maintenu sa confiance au duo composé de Marco Verratti et Idrissa Gueye à la récupération.

Les deux changements par rapport au match de Saint-Etienne interviennent dans le secteur défensif. Keylor Navas retrouve sa place dans le but au détriment de Sergio Rico tandis que Thiago Silva fait son retour en défense centrale. Blessé face à Amiens (4-1) lors du dernier match avant la trêve, le capitaine du PSG avait repris l'entraînement en milieu de semaine. Il sera associé à son compatriote Marquinhos en charnière, Thomas Meunier et Juan Bernat occupant les couloirs. Si le onze du PSG a fière allure, c'est aussi le cas de son banc où figurent Edinson Cavani, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Leandro Paredes ou encore Presnel Kimpembe.

Vidéo - "Le 4-4-2, tout le monde y a un intérêt sauf peut-être Tuchel" 03:31

Du côté de Monaco, la tendance se confirme. Keita Baldé a été préféré à Islam Slimani et accompagnera Gelson Martins et Wissam Ben Yedder dans le 4-2-3-1 concocté par Robert Moreno. L'attaquant algérien, annoncé sur le départ, débutera la rencontre sur le banc des remplaçants. Aleksandr Golovin évoluera derrière le trio d'attaque et sera soutenu par Cesc Fabregas et Tiémoué Bakayoko à la récupération. Benjamin Heinrichs devrait logiquement occuper le poste de latéral droit.