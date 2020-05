Toute la semaine, la rédaction d’Eurosport s’amuse à imaginer les plus grandes stars de la planète foot dans un autre club que le leur. Ici, pas d’infos mercato mais une bonne dose d’imagination et une part de fantasme pour les amoureux du ballon rond sous le regard expert de Jean-Marc Furlan. Quatrième épisode ce jeudi : Paul Pogba et le PSG, un mariage de raison qui ne manque pas d'allure.

Pourquoi ce mariage ?

"Messi, pas Messi, je m'en bats les c…… !" C'est le Paul Pogba de l'équipe de France championne du monde en 2018 : une gueule, un caractère, un charisme. C'est bien plus que ça, Paul Pogba. Mais c'est surtout une personnalité capable de gonfler l'orgueil de tout un groupe quand la route s'élève vers les objectifs les plus difficiles à atteindre. Il l'a prouvé avec les Bleus. Et s'il y a bien un club ambitieux où ce type de meneur d'hommes fait cruellement et régulièrement défaut, c'est le PSG. Rien que pour ça, le mariage fait sens. "Pogba au PSG, ça serait quand même top !", reconnaît sincèrement Jean-Marc Furlan.

Pour Paris, les raisons de viser Pogba ne manquent pas. Attirer l'un des joueurs emblématiques de l'équipe de France dans la capitale, ce ne serait déjà pas pour déplaire au PSG. En plus, c'est un milieu de terrain. Le secteur qui a causé tant de soucis au club de la capitale jusqu'à cette saison. Celui où il a le moins de joueurs de classe mondiale, aussi. Derrière Marco Verratti, c'est un peu le désert. Pogba, c'est à la fois le profil et le calibre qui permettraient à Paris de hausser le niveau de son entrejeu. Et puis il y a évidemment l'intérêt marketing, jamais négligé par les dirigeants parisiens. Avec Pogba, il est énorme.

L'international français peut lui aussi y trouver son compte. Bien sûr, le club parisien n'a pas le palmarès du Real Madrid ou de la Juventus Turin, les deux destinations les plus souvent citées si le milieu de Manchester United devait quitter les Red Devils. Bien sûr, il a le gros désavantage d'évoluer en Ligue 1, un championnat nettement moins prisé que la Liga, la Premier League et même la Serie A. Mais il y a le projet, la ville et le salaire. Cela a suffi pour attirer Neymar et Kylian Mbappé, ou Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Silva et Angel Di Maria avant eux. Alors, finalement, pourquoi pas Pogba ?

Le schéma possible : Le 4-4-2

Quelle allure sur le papier ! Les quatre fantastiques devant avec Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi ou Edinson Cavani, soutenus par un duo Pogba-Verratti, c'est difficile de faire plus glamour. On n'a évidemment pas fini d'entendre un débat qui a déjà largement alimenté les conversations ces deux dernières années. Les questions sur l'équilibre collectif, l'enjeu du repli défensif des attaquants, les risques d'une équipe coupée en deux… Mais Thomas Tuchel n'en a pas moins privilégié cette configuration. Elle a globalement donné satisfaction. Surtout cette saison.

L'arrivée d'Idrissa Gueye a offert un vrai plus au PSG dans un domaine, la récupération, où Paris était en difficulté la saison passée. Mais Pogba n'a pas le même profil que le Sénégalais. Et Verratti n'évolue pas non plus dans le même registre que Ngolo Kanté, avec qui l'international français forme un duo si complémentaire dans une configuration proche du 4-4-2. C'est toute la limite d'utiliser un tel système avec Pogba au PSG. "C’est risqué, estime Jean-Marc Furlan. Après attention, on parle de cadors là. Mais quand même, je verrais mieux une sentinelle derrière eux."

Le schéma retenu : Le 4-3-3

Les points forts

Un duo Verratti-Pogba pour soutenir un trio Neymar-Mbappé-Di Maria avec la protection d'une sentinelle, c'est flashy et ça offre un meilleur compromis. "C’est vraiment une belle idée de faire revenir le 4-3-3 au PSG, reconnaît Jean-Marc Furlan. Cela apporte plus d’équilibre au milieu. Et puis l’intérêt avec Pogba, c’est ce que ce garçon, c’est le niveau international. Il est capable de récupérer mais aussi de finir. Dans les 30 derniers mètres adverses, il peut être un vrai danger. C’est là où c’est intéressant son association avec Verratti car lui c’est moins le cas. Lui c’est vraiment un beau meneur de jeu reculé mais il a plus de mal dans les 30 derniers mètres, au niveau des chiffres je veux dire."

Les limites

Au fond, elles ne diffèrent pas vraiment de celles de cette saison. Déjà, passer du 4-4-2 au 4-3-3 implique de faire jouer Mbappé seul en pointe ou sur un côté. Il peut être redoutable dans ces deux configurations, mais le buteur parisien semble encore plus à l'aise quand il est accompagné par un autre attaquant dans l'axe. Surtout, ça ne règle pas le problème de la sentinelle. Tuchel a encore privilégié la solution Marquinhos cette saison alors que le Brésilien ne serait pas inutile à son poste de prédilection en défense centrale. Gueye, notamment, ne remplit pas tous les critères pour évoluer devant la charnière. Donc Pogba ne suffirait pas pour maximiser le rendement du collectif parisien.

Le bilan

C'est glamour ! Tout Paris a des raisons d'en rêver, et pas seulement les coiffeurs. Ce n'est pas ajouter une star de plus dans la collection du PSG. Recruter Pogba, ce ne serait évidemment pas donné mais il y a trop de raisons de penser que ça relève du bon sens. Les connivences dans le jeu sont évidentes. On a parlé de Verratti. Mais Pogba avec Neymar et Mbappé, ce n'est plus du spectacle, c'est carrément de la magie. Et puis on serait curieux de le voir assumer son rôle de leader et devenir ce shérif amené à maintenir l'ordre dans un vestiaire si prompt à voler en éclats aux premiers remous. Ce ne serait vraiment pas un petit défi pour Pogba. Et ça colle tout à fait à l'idée de rêver plus grand si chère au PSG.

Avec Cyril MORIN

