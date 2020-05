LIGUE 1 - Les trophées UNFP, récompensant notamment le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, ne seront pas décernés au terme de la saison 2019-2020, arrêtée prématurément en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le syndicat organisateur.

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : les trophées UNFP ne seront pas décernés au terme de la saison 2019-2020. "Au-delà d'une saison écourtée et des difficultés - voire de l'impossibilité - d'organiser la traditionnelle soirée de gala au regard des dispositions sanitaires, le coeur du football professionnel français n'est aujourd'hui ni à la fête, ni aux récompenses individuelles en cette période de crise", explique l'Union nationale des footballeurs professionnels.

Le gala de cette année était initialement programmé le dimanche 17 mai. "Le palmarès vacant pour l'édition 2020 permettra de souligner l'abnégation des personnels soignants et de tous ceux qui se sont, ces deux derniers mois, portés au service de l'ensemble de notre société", poursuit-elle. Il n'y a donc pas de successeur cette année à Kylian Mbappé, désigné en mai 2019 meilleur joueur et meilleur espoir du championnat de France.

Cette saison, six joueurs ont été honorés

L'événement avait aussi couronné les Lillois Mike Maignan et Christophe Galtier comme meilleur gardien et meilleur entraîneur. La milieu allemande de Lyon Dzsenifer Marozsan avait reçu le prix de la meilleure joueuse de D1, celui de la meilleure espoir revenant à l'attaquante parisienne Marie-Antoinette Katoto. Les trophées, remis chaque année lors d'une cérémonie télévisée, sont attribués à l'issue d'un vote organisé physiquement auprès des joueurs et joueuses évoluant dans les clubs français. L'arrêt des compétitions depuis la mi-mars rendait la tenue de cette élection impossible.

Cette saison, six joueurs ont été honorés par le titre honorifique remis chaque mois : le Rennais Eduardo Camavinga (août), le Lillois Victor Osimhen (septembre), le Parisien Thiago Silva (octobre), le Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde (novembre), le Monégasque Wissam Ben Yedder (décembre) et le Parisien Neymar (janvier), favori pour le trophée 2020.

