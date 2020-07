LIGUE 1 - Le club d'Amiens a annoncé jeudi avoir introduit un nouveau recours en référé devant le Conseil d'Etat afin d'annuler sa relégation en Ligue 2, qu'il conteste depuis plus de deux mois.

Amiens ne lâche rien et conteste sa descente en Ligue 2. "Compte tenu du non-respect par la Ligue de football professionnel (LFP) de l'injonction du juge des référés du Conseil d'Etat du 9 juin 2020 de revoir le format du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020-21, et du manque d'impartialité de la LFP dans le réexamen de ce dossier, l'Amiens SC a déposé des recours en référé-suspension et au fond devant le Conseil d'Etat", a écrit le club.

Play Icon WATCH Coronavirus - Garcia n'en démord pas : "Aulas avait raison, il aurait fallu attendre" 00:01:11

Ligue 1 Mavididi, de la Juventus Turin à Montpellier IL Y A 6 HEURES

La formation picarde s'est déjà présentée avec une procédure d'urgence (référé-suspension) devant la plus haute juridiction administrative. Celle-ci a enjoint, le 9 juin, les instances du football français à rééxaminer la question du format de la L1. Or, après de nouvelles réunions, Ligue (LFP) et Fédération (FFF) ont rejeté l'élargissement du Championnat de 20 à 22 équipes, qui aurait permis de maintenir Amiens et Toulouse, les deux retrogradés au terme de la saison 2019-20 tronquée par le coronavirus.

Le Conseil d'Etat a également été saisi par les clubs du Mans et d'Orléans

Après un vote de l'Assemblée fédérale de la FFF le 26 juin, le TFC a annoncé qu'il acceptait son sort en L2, contrairement à la formation picarde qui continue son combat devant les tribunaux. L'Amiens SC avait également introduit, la première fois, un recours au fond - une procédure qui prend plusieurs mois, qui pourrait déboucher sur un dédommagement.

Le Conseil d'Etat a également été saisi par les clubs du Mans et d'Orléans, qui contestent leur relégation en troisième division. Leur audience est prévue vendredi, et l'ordonnance (décision) du juge des référés dans les jours suivants. Les saisons 2020-2021 de L1 et L2 doivent débuter le week-end du 22 août.

Ligue 1 Boudjellal entretient le flou : "Je vais arriver à Toulon" IL Y A 6 HEURES