LIGUE 1 - Invité sur OLTV vendredi, Jeff Reine-Adélaïde, victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, a annoncé une bonne nouvelle aux supporters lyonnais : il est apte à reprendre l'entraînement.

La saison ne s'est pas terminée comme prévu pour l'OL, 7e du championnat après son arrêt dû à la crise du coronavirus, mais le club va retrouver quelques très bons éléments à la reprise. Jeff Reine-Adélaïde, a confirmé vendredi sur OLTV qu'il serait de la partie. Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, le joueur de 22 ans est désormais "apte à jouer".

"Je suis apte à rejouer, les docteurs m’ont donné le feu vert. Je suis très heureux de retrouver les terrains pour pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs", a-t-il confié. L'attaquant est également revenu sur la saison mitigée de son club et les objectifs des Gones : "Nous avons le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses. En tant que compétiteurs, nous avons envie de nous racheter, auprès des supporters et du club. Nous avons repris l’entraînement très tôt, déjà pour préparer le mieux possible nos prochains matches mais également la saison prochaine. Nous avons encore l’opportunité de gagner deux titres et nous mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir, même si la tâche s’annonce ardue."

Ligue 1 L'OM rend hommage à l'architecture de Marseille avec ses nouveaux maillots IL Y A 5 HEURES

Ligue 1 Après plus de deux mois passés au Brésil, Neymar rentre à Paris IL Y A 6 HEURES

Play Icon