LIGUE 1 - Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, Paulo Sousa, aurait décidé de quitter les Girondins de Bordeaux. Le tacticien, arrivé en mars 2019, serait en opposition avec la direction du club depuis de longs mois.

L'été promet d'être agité du côté des Girondins de Bordeaux et cette information ne devrait pas faire redescendre les tensions entre la direction et les supporters du club. RMC Sport annonce jeudi que Paulo Sousa, à la tête de l'équipe depuis mars 2019, a décidé de quitter le club "trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap du projet". Ajoutez à celà des relations presque inexistantes avec Frédéric Longuépée, le président du club... : "Les deux hommes ne se parlaient pratiquement pas", précise RMC.

Ce départ va ajouter encore un peu plus d'incertitudes autour de Bordeaux, dont la gestion par King Street est de plus en plus remise en cause par tous les groupes de supporters, mais aussi par la mairie bordelaise. Le groupe américain doit également faire face à la défiance des supporters envers Frédéric Longuépée, qui a vécu un confinement compliqué après les révélations des Ultramarines sur certaines pratiques du club.

Bordeaux doit aussi gérer un déficit très important, et le passage devant la DNCG - dont rien n'a fuité - aurait dû permettre d'en savoir un peu plus sur l'avenir du club. Or, King Street a gelé tout mouvement financier jusqu'au début du mois de juillet. Plusieurs repreneurs se seraient manifestés auprès de la mairie. Le fonds américain ne s'est jamais déclaré vendeur du club, alors que le nouveau maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, attend de rencontrer l'un des représentants de King Street.

