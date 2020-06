En conférence de presse ce mercredi et dans des propos relayés par le site Envertetcontretous, le coach de l'AS Saint-Etienne a évoqué la situation de son gardien Stéphane Ruffier. La position de Claude Puel est très claire : c'est bien Jessy Moulin qui sera le gardien numéro 1 des Verts cette saison. Une situation qui pourrait pousser Ruffier vers la sortie.

Il n'y a désormais plus de doute. Au grand dam de Stéphane Ruffier c'est bien Jessy Moulin qui sera le gardien numéro de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. A l'occasion de la reprise de l'entrainement pour le club, c'est Claude Puel, coach des Verts depuis l'année dernière, qui l'a de nouveau affirmé en conférence de presse ce mercredi.

"C'est bien Jessy Moulin qui débutera dans les buts la saison prochaine" a déclaré l'ancien coach de Leicester dans des propos relayés par le site Envertetcontretous. "Mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant." a t'il poursuivi.

De quoi mettre fin au débat entre Jessy Moulin et Stéphane Ruffier. Ce dernier, titulaire à Saint-Etienne depuis son arrivée en 2011 avait été mis à l'écart par Claude Puel en février dernier, provoquant une petite crise au sein du club. L'agent du gardien international avait alors vivement attaqué Claude Puel sur la gestion du cas Ruffier. Pas de quoi faire changer d'avis l'entraineur des Verts qui ne compte visiblement plus sur son gardien de 33 ans. Ce dernier, à qui il reste une année de contrat dans la Loire, et s'il veut retrouver les terrains, pourrait ainsi quitter l'ASSE cet été après 9 saisons au club.

