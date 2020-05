LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe, l'Amiens SC demande à la justice d'annuler les relégations décidées le 30 avril dernier par la LFP. Le club qualifie la décision de la Ligue "injuste" et "incompréhensible".

Jeudi, c'est l'Olympique Lyonnais qui annonçait avoir déposé deux recours en justice contre l'arrêt de la Ligue 1. Samedi, L'Equipe affirme que c'est au tour du club d'Amiens de saisir la justice française. "À la suite de la décision injuste et incompréhensible de la Ligue de football professionnel d'arrêter le Championnat à la 28e journée avec relégation" a annoncé le club picard dans des propos relayés par le journal.

Mardi, le club a lancé une pétition sur son site internet intitulée "Pour la justice". Elle interpelle la LFP et lui demande de faire le choix le plus juste : une Ligue 1 à 22 équipes pour la prochaine saison. Une idée soutenue notamment par Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc. Toujours selon les informations de L'Equipe, le président d'Amiens Bernard Joannin tiendra une conférence de presse mardi prochain pour préciser la position du club et son action en justice.

