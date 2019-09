Un selfie peut coûter cher. Un fan de Kylian Mbappé l'a appris à ses dépens après avoir été condamné pour avoir bravé la sécurité et pénétré sur la pelouse du Stadium afin de se prendre en photo avec son idole, le 31 mars dernier, lors d'un match entre Toulouse et le PSG. Une peine de 1500 euros d'amende avec sursis et 6 mois d'interdiction de stade ont été infligés mercredi par le tribunal correctionnel toulousain à ce supporter, qui avait interrompu quelques instants la rencontre alors que les deux équipes disputaient le temps additionnel de la première période, a indiqué son défenseur Me Mathieu Peter.

Le procureur avait requis 500 euros d'amende et 1 an d'interdiction de stade à l'encontre de cet homme qui encourait un an de prison et 15.000 euros d'amende pour "entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition", a ajouté la même source. A l'audience, selon son avocat, ce supporter "occasionnel" du PSG a expliqué qu'il voulait "un selfie et le maillot" de Mbappé et qu'il avait pénétré sur la pelouse en entendant un coup de sifflet qu'il avait pris pour celui indiquant la fin de la première période.

Ce supporter avait été finalement ceinturé et plaqué au sol par le service d'ordre, dont il avait trompé la vigilance lorsqu'il avait couru sur la pelouse. Il avait pris sa photo mais ne l'a pas gardée car il s'était fait saisir son téléphone portable lors de son interpellation, a précisé Me Peter. A la 74e minute de cette rencontre, Kylian Mbappé avait, lui, inscrit le but de la victoire des Parisiens à Toulouse.