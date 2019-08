Mercredi (21h), les Olympiens pourront partager avec les Niçois leur expérience d’un rachat par un milliardaire anglophone. Américain pour l’Olympique de Marseille, Britannique pour les Aiglons. Le rachat de l’OGC Nice a été officialisé lundi. Mardi, Bob Ratcliffe, le frère de Jim Ratcliffe, le nouveau propriétaire, présentait face à la presse leur projet pour le club. Et si les Britanniques ont de l’ambition, ils ne comptent pas s’y prendre comme Frank McCourt et son état-major.

D’entrée, Bob Ratcliffe s’est montré très prudent, voulant sûrement éviter de traîner comme un boulet un éventuel "Nice Champion Project" : "Nous n’allons pas promettre la C1, pas pour cette saison ni pour la suivante. Ce sera un pari difficile, mais nous voudrions que la L1 ait 4 clubs en Champions’ League." Concrètement, le club se donne trois à cinq ans pour devenir "régulièrement européen".

Jim RatcliffeGetty Images

Le cas McCourt a dû être un vaccin suffisamment efficace. L’homme d’affaire américain traîne son "OM Champion Project" depuis maintenant trois ans et est bien loin de l’ambition affichée à son arrivée : "Mon but n°1, c'est d'être dans le top 3 de la L1 tous les ans. Le but n°2 est de gagner le championnat plus souvent qu'on ne le perd. Le but n°3, c'est de gagner la Ligue des champions", exposait-il à l'Équipe en 2016.

Néanmoins, à ce niveau-là, les Ratcliffe ont sûrement un peu moins de pression que McCourt, qui a racheté le seul club français vainqueur de la Ligue des champions. La dernière participation de Nice à la C1 remonte à 2017, les Aiglons n’avaient pas dépassé le stade des barrages.

Christophe Jallet et Myziane Maolida lors de Nice-AmiensGetty Images

Du sang jeune

Pas de précipitation pour les Ratcliffe, qui ne semblent pas miser sur des investissements massifs dès le départ. Contrairement à McCourt qui avait prévu de dépenser 200 millions d’euros en quatre ans. Non, ce que cherchent les nouveaux propriétaires ce ne sont pas des stars à plusieurs dizaines de millions d’euros, c’est surtout "bâtir le club".

Plus que la Ligue des champions, Jim et Bob Ratcliffe espèrent faire du club l’une des plaques tournantes de la formation en Europe, jusqu’à "concurrencer les meilleurs centres de formation comme l’Ajax". Et pour ce faire, l’OGC Nice va désormais accorder un soin tout particulier à la formation : "Si on veut réussir dans ce projet il nous faut de jeunes joueurs, travailler sur le scouting, les données, nous ne recruterons pas de joueurs de 27, 28 ans, c’est un risque." Payet, Strootman, Gustavo, Rami, Rolando, Mitroglou… suivez son regard. Et à Ratcliffe d’ajouter auprès de l'Équipe : "Nous préférerons faire grandir nos propres joueurs que payer pour des joueurs que d'autres ont fait grandir."

Le responsable du sport chez Ineos garantit cependant que les Aiglons auront besoin de joueurs d’expérience, à l’image de Dante, qu’il encense : "On a quand même besoin d’expérience dans le vestiaire et sur le terrain, mais il faut des jeunes joueurs. La semaine dernière j’ai passé trois heures avec Dante. (...) C’est un joueur exemplaire. C’est important que les jeunes aient un modèle dans le vestiaire et sur le terrain."

Dante célèbre son but lors de Nice-Montpellier / Ligue 1Getty Images

Du côté de l’OM, on a préféré taper fort

Côté marseillais, Frank McCourt avait préféré miser sur des “figures” pour le mercato hivernal 2017-18. C’est pour la troisième recrue qu’il a frappé un grand coup avec le retour de Dimitri Payet. Le milieu de terrain avait laissé des étoiles plein les yeux aux supporters marseillais lors de son premier passage.

Avec un transfert estimé à 30 millions d’euros, il en a fait le visage de son projet, mais surtout la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Deux ans après, difficile de dire que le pari est à 100% réussi, même si l’international a largement contribué au parcours européen de Marseille en 2018.

Dimitri Payet (OM) face à NantesGetty Images

La fin du mercato approche, mais la nouvelle direction niçoise a déjà ciblé des profils qui correspondent à ce que Ratcliffe a décrit plus haut : Kasper Dolberg, jeune international danois de 21 ans, et Alexis Claude-Maurice, également 21 ans.

Les résultats de l’OM (aucun podium, une finale de Ligue Europa perdue) ont prouvé que sur le court-terme, la direction prise par Frank McCourt et ses troupes n’est pas la bonne. L’OGC Nice se lance dans la même course, avec les mêmes armes et les mêmes obstacles, mais fait le pari de la formation. Au bout du steeple, la Ligue des champions.